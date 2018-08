Bürgy zum FC Aarau Der FC Aarau verstärkt sich mit dem Abwehrspieler Nicolas Bürgy.

Wechselt leihweise zum FC Aarau: Verteidiger Nicolas Bürgy. (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt leihweise bis Ende Saison von den Young Boys zum Tabellenletzten der Challenge League. Der ehemalige Schweizer U20-Internationale war bereit in den letzten Jahren ausgeliehen, zunächst an Wohlen in der Challenge League, dann an Thun in der Super League, wo er auf 29 Einsätze (1 Tor) kam.