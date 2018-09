Buemi bei Toro Rosso Ersatzfahrer Sébastien Buemi wird bis Ende Saison dritter Fahrer beim Formel-1-Team Toro Rosso. In der Fabrik in Faenza ist bereits ein Cockpit für den 29-jährigen Waadtländer angepasst worden.

Sébastien Buemi erhält einen Cockpit-Platz bei Toro Rosso (Bild: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO)

(sda/afp)

Buemi bestritt von 2009 bis 2011 insgesamt 55 Grands Prix für den italienischen Rennstall und gewann dabei 29 WM-Punkte. Er würde allerdings nur zum Einsatz kommen, wenn einer der beiden Stammfahrer Pierre Gasly oder Brendon Hartley ausfallen würde. Auch Teilnahmen am freien Training seien nicht vorgesehen, erklärte Buemi gegenüber Keystone-SDA.

In den letzten Jahren fuhr er in der Formel E (12 Siege) und in der Langstrecken-WM (Weltmeister 2014 und Sieger bei den 24 Stunden von Le Mans in diesem Jahr).