Bolschunow gewinnt erstmals die Tour de Ski Alexander Bolschunow gewinnt zum ersten Mal die Tour de Ski. Der Russe war im Schlussanstieg zur Alpe Cermis der Stärkste der Aspiranten auf den Gesamtsieg.

Das Lächeln des Tour-de-Ski-Siegers Alexander Bolschunow. KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT

(sda)

Der Titelverteidiger Johannes Hösflot Klaebo hatte keine Chance. Der Norweger musste wie erwartet schon zu Beginn des Anstiegs abreisen lassen. Eher überraschend hielt hingegen Bolschunow mit seinem Landsmann Sergej Ustjugow nicht nur mit, sondern zog am Schluss sogar davon. In der Tour-Wertung war das Trio vor dem Start zur letzten Etappe nur durch 15 Sekunden getrennt gewesen.

Die traditionsreiche Etappe mit 400 Höhenmetern auf den letzten Kilometern wurde erstmals per Massenstart gestartet und nicht mit dem Handicap des Overall-Klassements. Als Erster kam der Norweger Simen Krüger oben auf der Alpe Cermis an. Bolschunow wurde Dritter, Dario Cologna Sechster mit 40 Sekunden Rückstand. Im der Gesamtwertung rückte der Bündner noch in den 7. Rang vor.