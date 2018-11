Birner verlässt Fribourg-Gottéron Michal Birner und Fribourg-Gottéron gehen ab sofort getrennte Wege. Der tschechische Stürmer bittet aus privaten Gründen um die sofortige Auflösung des bis Ende Saison laufenden Vertrages.

Michal Birner trägt nicht mehr das Trikot von Fribourg-Gottéron (Bild: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

(sda)

Der 32-jährige Birner wechselte im November 2016 von Traktor Tscheljabinsk in die Schweiz und erzielte in 94 Partien für Fribourg 23 Tore und 56 Assists. In der laufenden Meisterschaft kam er nur in neun Partien zum Einsatz (drei Assists), zuletzt fehlte er wegen einer Knieverletzung. Nun kehrt er in seine Heimat zurück.

Wegen dem Ausfall von Birner hatte Gottéron Mitte Oktober mit der Verpflichtung von Jacob Micflikier reagiert. Der kanadische Stürmer erhielt einen Vertrag bis Ende Jahr mit Verlängerungsoption. Die weiteren Ausländer sind Jonas Holös, Andrew Miller und Jim Slater.