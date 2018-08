Biel verlängert mit Hiller und Forster Der EHC Biel verlängert die Verträge mit vier Stammspielern, unter ihnen die letztjährigen Leistungsträger Jonas Hiller und Beat Forster.

Beat Forster (Bildmitte) verlängerte beim EHC Biel bis 2021 (Bild: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE)

(sda)

Der 36-jährige Goalie Hiller bleibt bis 2020, der 35-jährige Verteidiger Forster bis 2021. Ebenfalls bis 2021 bleiben Verteidiger Kevin Fey (27) und Stürmer Jason Fuchs (22).

Der frühere HCD-Meistergoalie Hiller war 2016 nach neun NHL-Jahren in die Schweiz zurückgekehrt und spielt seither im Seeland. Forster und Fuchs waren auf die letzte Saison hin von Davos beziehungsweise Ambri-Piotta zu Biel gestossen und besassen ihren Anteil am verblüffenden 3. Platz in der Qualifikation sowie dem Vorstoss in die Playoff-Halbfinals. Verteidiger Fey läuft seit der Saison 2011/2012 für Biel auf.