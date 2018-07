Beachvolleyball-EM: Team Betschart/Hüberli im EM-Viertelfinal

Nina Betschart und Tanja Hüberli stehen an der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden in den Viertelfinals. Das Duo setzt sich gegen das deutsche Team Karla Borger/Margareta Kozuch in drei Sätzen durch.