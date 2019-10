Bencic steht in Shenzhen im Halbfinal Belinda Bencic steht bei ihrer ersten Teilnahme an den WTA Finals im Halbfinal und trifft dort am Samstag auf Jelina Switolina.

Belinda Bencic bleibt in Shenzhen im Titelrennen (Bild: KEYSTONE/AP/ANDY WONG)

(sda)

Die Schweizerin setzte sich im letzten Gruppenspiel in Shenzhen gegen die Niederländerin Kiki Bertens durch und sicherte sich damit den 2. Platz in der Gruppe «rot» hinter der Australierin Ashleigh Barty. Bertens musste beim Stand von 5:7, 0:1 wegen Unwohlsein aufgeben.

Am Samstag trifft Bencic auf Titelverteidigerin Switolina (WTA 8), gegen welche sie zwei der drei Begegnungen gewonnen hat. In diesem Jahr standen sich die beiden zweimal gegenüber: Bencic gewann im Februar auf dem Weg zum Turniersieg in Dubai, Switolina im Sommer in Toronto.