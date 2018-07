Belinda Bencic nach abgewehrten Matchbällen in der 3. Runde Belinda Bencic (WTA 56) erreicht in Wimbledon durch einen 1:6, 7:6 (12:10), 6:2-Sieg gegen die vier Plätze schlechter klassierte Amerikanerin Alison Riske die 3. Runde.

Was für ein Kampf: Belinda Bencic wehrte in Wimbledon vier Matchbälle ab und steht nun in der 3. Runde (Bild: KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA)

(sda)

Im Tiebreak des zweites Satzes wehrte die 21-jährige Ostschweizerin vier Matchbälle ab. Das entscheidende Break im Entscheidungssatz gelang ihr in einem langen Game zum 3:2, nachdem sie zuvor selber zwei Breakchancen abwehren musste. Nach 2:24 Stunden nutzte sie ihren ersten Matchball zum Sieg.

Als nächstes trifft sie am Samstag auf die als Nummer 27 gesetzte Spanierin Carla Suarez Navarro. Letztmals hatte sie an einem Grand-Slam-Turnier vor fast zwei Jahren in New York zwei Runden überstanden. Danach machten ihr immer wieder Verletzungen zu schaffen.