Belinda Bencic verpasst zweite Woche von Wimbledon Belinda Bencic verpasst am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon die zweite Woche. Die 22-jährige Ostschweizerin verliert ihre Partie der 3. Runde gegen die Amerikanerin Alison Riske 6:4, 4:6, 4:6.

Belinda Bencic verpasste ihren dritten Einzug in die Achtelfinals von Wimbledon nach 2015 und 2018 (Bild: KEYSTONE/AP/BEN CURTIS)

(sda)

Die Schweizerin führte im dritten Satz 3:0 und 40:0 bei Aufschlag Riskes, als sie drei Breakchancen nicht zu nutzen vermochte; danach glitt ihr die Partie aus den Händen. Bei Stand von 3:4 boten sich ihr noch einmal zwei Chancen zum Break, welche die Amerikanerin aber mit starken Aufschlägen zunichte machte.

Riske erreichte erstmals in Wimbledon die Achtelfinals und trifft nun auf die Siegerin des Duells zwischen der Weltnummer 1 Ashleigh Barty und Harriet Dart. Die 29-Jährige aus Nashville, die in diesem Sommer heiraten wird, ist eine ausgesprochene Rasen-Spezialistin. Vor Wimbledon gewann Riske das Challenger-Turnier in Surbiton sowie das WTA-Turnier in 's Hertogenbosch.

Bereits vor einem Jahr hatten sich Bencic und Riske in Wimbledon duelliert. Damals setzte sich Bencic in der 2. Runde nach der Abwehr von vier Matchbällen im Tiebreak des zweiten Satzes durch.