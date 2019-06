Belinda Bencic verliert ihren zweiten Match vom Dienstag Belinda Bencic übersteht beim WTA-Turnier in Eastbourne ihren ersten Wettkampftag nicht. In den 1/16-Finals verliert die Weltnummer 13 gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa 7:6 (8:6), 2:6, 3:6.

Kam am Dienstag ins Schwitzen: Belinda Bencic. (Archivaufnahme) (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/CLARA MARGAIS)

(sda)

Zwei Tage nach dem verlorenen Final auf Mallorca musste die Schweizerin auf dem Rasen im Südosten von England gleich zweimal auf den Platz schreiten - die regenbedingte Verschiebung vom Montag hatte der 22-jährigen Ostschweizerin die Doppelbelastung eingetragen. Zunächst wurde Bencic gegen die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 58) beim 6:3, 6:4-Erfolg der Favoritenrolle gerecht. Deren Landfrau Alexandrowa (WTA 52) liess sich wenige Stunden später trotz verlorenem Startsatz nicht beirren und nahm somit Revanche für die Niederlage in Indian Wells im Frühjahr. In Kalifornien war die Schweizerin bis in die Halbfinals vorgestossen und hatte auf dem Weg in die Vorschlussrunde auch Alexandrowa aus dem Turnier geworfen.

Mit Blick auf die Statistik ging der Sieg von Alexandrowa in Ordnung. Die Russin riskierte beim Aufschlag fiel. Sie schlug neun Asse, musste aber auch acht Doppelfehler einstecken. Von den neun Breakbällen wehrte sie deren sechs ab, zwei davon im letzten Game.