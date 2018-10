Belinda Bencic mit klarem Sieg Belinda Bencic steht am WTA-Hallenturnier in Luxemburg in der 2. Runde. Die Ostschweizerin siegt gegen die Niederländerin Arantxa Rus 6:2, 6:1.

Erfolgreich in Luxemburg: Belinda Bencic. (Bild: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II)

(sda)

In der nächsten Runde trifft Bencic, die sich durch die Qualifikation spielen musste, auf die Luxemburgerin Mandy Minella oder die als Nummer 9 gesetzte Kirsten Flipkens. Von bislang zwei Duellen mit der Weltnummer 75 Flipkens hat Bencic eines gewonnen - in Linz, also ebenfalls an einem Hallenturnier. Gegen Minella hat sie noch nie gespielt.

Im Match gegen Rus, die Nummer 111 der Weltrangliste, gab Bencic im ersten Satz zweimal den Aufschlag ab. Sie setzte sich dennoch deutlich durch, weil sie ihrerseits viermal den Service der Gegnerin durchbrach. Der zweite Durchgang verlief wesentlich ruhiger. Breaks zum 3:1 und zum 5:1 führten Bencic zum komfortablen Sieg.

Ebenfalls in Luxemburg erlitt Stefanie Vögele im dritten Duell mit der zweifachen Grand-Slam-Siegerin Garbiñe Muguruza eine Niederlage. Sie verlor in der 1. Runde 4:6, 4:6.

Für die 28-jährige Aargauerin bleibt es auf WTA-Stufe bei einem einzigen Matchgewinn, seit sie im April am Sandplatzturnier in Lugano in die Halbfinals vorstiess.

Vögele musste der renommierten spanischen Gegnerin, Nummer 13 der Weltrangliste, im allerersten Game ein Break zugestehen, was sie den ersten Satz kostete. Auch im zweiten Satz gab ein einziges frühes Break (zum 1:2) den Ausschlag.

Generell ist der Service Vögeles grösstes Problem der vergangenen Wochen. In den letzten fünf Partien musste sie 24 Mal den Aufschlag abgeben.