Belinda Bencic kampflos weiter Am WTA-Hartplatzturnier in Washington erreicht die als Nummer 6 gesetzte Belinda Bencic kampflos die Viertelfinals.

Belinda Bencic erreicht in Washington kampflos die Viertelfinals (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH)

(sda)

Die als Gegnerin für die Partie der 2. Runde vorgesehene Japanerin Nao Hibino musste Forfait erklären.

In den Viertelfinals trifft Bencic auf die ungesetzte Deutsche Andrea Petkovic, die in drei Sätzen die letztjährige US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA besiegt hat. Petkovic ist derzeit die Nummer 91 der Weltrangliste, die Ostschweizerin die Nummer 43. Bencic hat 2016 beide bisherigen Direktbegegnungen in zwei Sätzen gewonnen.