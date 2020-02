Belinda Bencic gegen Altmeisterin Kusnezowa Nach einem Freilos steigt Belinda Bencic in den Achtelfinals ins WTA-Hallenturnier in St. Petersburg ein. Die Ostschweizerin trifft auf die zweifache Grand-Slam-Turniersiegerin Swetlana Kusnezowa.

Swetlana Kusnezowa kann sich auf dem Platz immer noch motivieren KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

(sda)

Gegen die 34-jährige Russin hat die in St. Petersburg topgesetzte Bencic zwei der bisherigen drei Duelle gewonnen, zuletzt in drei Sätzen jenes im Mai 2019 auf Sand in Madrid.