Belgien gewinnt WM-Test gegen Ägypten Im Testspiel zweier WM-Teilnehmer unterstreicht Belgien beim 3:0 gegen Ägypten seinen Status als Co-Favorit in Gruppe G mit England. Bei den Nordafrikanern wird Mohamed Salah schmerzlich vermisst.

Die belgischen Torschützen Romelu Lukaku und Eden Hazard gratulieren sich gegenseitig (Bild: KEYSTONE/AP/GEERT VANDEN WIJNGAERT)

(sda)

27 Minuten benötigte das belgische Ensemble, grossflächig gespickt mit Leistungsträgern aus der Premier League, um den kämpferischen Ägyptern beizukommen. Belgiens Topskorer Romelu Lukaku (27.) und der Regisseur Eden Hazard (38.), die beide zur Halbzeit ausgewechselt wurden, erzielten die Treffer zur 2:0-Pausenführung.

Während bei den Belgiern das offensive Stammpersonal nach 45 Minuten also den Feierabend beschreiten konnte, wurde bei Ägypten der prägende Offensivakteur schmerzlich vermisst: Mohamed Salah. Ohne den 25-jährigen Stürmer von Liverpool fehlte den Nordafrikanern in der Offensive die nötige Durchschlagskraft - und dies, obschon Belgien-Coach Roberto Martinez auf Abwehrchef Vincent Kompany verzichten musste. Die gute Nachricht für Ägypten: Salah sollte seine Schulterverletzung aus dem Champions-League-Final bis zum WM-Start gegen Uruguay (Freitag, 15. Juni) auskuriert haben.

Panama und Nigeria missglückt WM-Hauptprobe

Für Nigeria und WM-Neuling Panama setzte es vor dem Start ins Turnier in Russland Enttäuschungen ab. Das vom früheren YB-Coach Gernot Rohr trainierte Nigeria konnte bei der 0:1-Niederlage gegen Tschechien immerhin für sich beanspruchen, mehrheitlich in Ballbesitz gewesen zu sein. Belgiens WM-Auftaktgegner Panama zog beim 0:1 in Oslo gegen Norwegen hingegen einen Abend zum Vergessen ein: Die Zentralamerikaner kamen in den 90 Minuten nur einmal gefährlich vor das Tor der Norweger.Telegramme:

Belgien (WM-Teilnehmer) - Ägypten (WM-Teilnehmer) 3:0 (2:0). - Brüssel. - Tore: 27. Lukaku 1:0. 38. Eden Hazard 2:0. 92. Fellaini 3:0.

Belgien: Courtois; Alderweireld, Ciman, Vertonghen (81. Boyata); Meunier (70. Thorgan Hazard), De Bruyne, Witsel (46. Fellaini), Carrasco; Eden Hazard (46. Januzaj), Mertens (46. Chadli); Lukaku (46. Batshuayi).

Bemerkungen: Belgien ohne Kompany (verletzt). Ägypten ohne Salah (verletzt).

Tschechien - Nigeria (WM-Teilnehmer) 1:0 (1:0). - Schwechat (AUT). - Tor: 25. Kalas 1:0. - Bemerkung: Tschechien mit Vaclik im Tor (bis 45.) und Suchy als Captain (beide Basel).

Norwegen - Panama (WM-Teilnehmer) 1:0 (1:0). - Oslo. - Tor: 4. King 1:0.