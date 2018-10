Bayern München mit 2:0-Sieg bei AEK Athen Bayern München kommt nach turbulenten Tagen auch in der Champions League wieder in Schwung. Der deutsche Rekordmeister gewinnt beim punktlosen Gruppenschlusslicht AEK Athen mit 2:0.

Bayerns Spieler bejubeln ihren Sieg in Athen (Bild: KEYSTONE/AP/THANASSIS STAVRAKIS)

(sda)

Dies dank der Tore von Javi Martínez (61.) und Robert Lewandowski (63.). Nach zuvor vier sieglosen Spielen bejubelte das Star-Ensemble von Trainer Niko Kovac nun den zweiten Erfolg binnen vier Tagen.

Vor 56'865 Zuschauern im Olympiastadion bestimmten die Bayern schon vor der Pause das Geschehen, die Überlegenheit blieb aber ohne Ertrag. Der Doppelschlag in der zweiten Halbzeit bringt die Münchner dem Achtelfinale einen Schritt näher. In zwei Wochen soll daheim gegen den griechischen Meister der dritte Sieg im vierten Spiel her. Vor drei Wochen hatten die Bayern 1:1 gegen Ajax Amsterdam gespielt.

In der Liga hatten die Münchner schon am Wochenende über das 3:1 beim VfL Wolfsburg gejubelt, ein weiterer Sieg in der Königsklasse sollte nach der viel diskutierten Pressekonferenz der Klub-Bosse für mehr Ruhe sorgen. Coach Niko Kovac verzichtete auf Rotation und vertraute bis auf den zuletzt leicht angeschlagenen David Alaba der siegreichen Elf. Thomas Müller und Jerome Boateng sassen erneut nur auf der Bank. «Er schaut eben, dass er die Mannschaft auf den Platz schickt, mit der er gewinnen kann», sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Der limitierte griechische Meister bot im hitzigen Olympiastadion, wo die Heim-Fans immer wieder Pyrotechnik abbrannten, insgesamt eine harmlose Vorstellung. AEK stellte sich den Münchnern aber mit viel Leidenschaft entgegen und wäre nach knapp 20 Minuten fast in Führung gegangen. Ezequiel Ponce brachte seinen Schuss nicht auf das Tor.

In der zweiten Halbzeit konnten die Münchner zunächst nicht an ihre starke Phase vor der Pause anknüpfen. Beim Bundesliga-Vierten lief offensiv nur noch wenig zusammen, die Gastgeber dagegen witterten ihre Chance gegen den grossen Favoriten und trauten sich mehr zu.

Doch ein Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten erlöste die Bayern und entschied die Partie. Einen Schuss von Arjen Robben konnte die AEK-Abwehr noch abfangen, den Abpraller verwertete Martínez zu seinem ersten Königsklassen-Tor seit Oktober 2017.

Die Erleichterung der Bayern war deutlich sichtbar - erst recht, nachdem der völlig frei stehende Lewandowski nach einer schönen Kombination über Gnabry und Rafinha ins leere Tor zum 2:0 einschieben konnte. Das dritte Tor der Gäste verhinderte Athens Keeper Vasilios Barkas in höchster Not. Ihre Führung brachten die Bayern dann souverän über die Zeit.

AEK Athen - Bayern München 0:2 (0:0)

56'865 Zuschauer. - SR Kulbakow (BLR). - Tore: 62. Martinez 0:1. 64. Lewandowski 0:2.

Bayern München: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha; Rodriguez (63. Goretzka), Martinez, Thiago; Robben, Lewandowski (84. Wagner), Gnabry (75. Müller).

Bemerkungen: Bayern München ohne Coman, Ribéry und Tolisso (alle verletzt).

Resultate. Dienstag: AEK Athen - Bayern München 0:2 (0:0). Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon 21.00.

Rangliste: 1. Bayern München 3/7 (5:1). 2. Ajax Amsterdam 2/4 (4:1). 3. Benfica Lissabon 2/3 (3:4). 4. AEK Athen 3/0 (2:8).