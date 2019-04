Bayern München gewinnt Cup-Krimi in Unterzahl Bayern München qualifiziert sich im deutschen Cup nach einem Pausenrückstand und in Unterzahl gegen den Zweitligisten Heidenheim für die Halbfinals. Am Ende gewinnt der Favorit mit 5:4.

Robert Lewandowski rettete Bayern München nach der Pause (Bild: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK)

(sda)

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Dortmund musste Bayern München alle Kräfte aufwenden, um sich gegen den Sechsten der 2. Bundesliga durchzusetzen. Nach der frühen Führung durch Leon Goretzka und dem kurz darauf folgenden Platzverweis gegen Abwehrchef Niklas Süle (15.) gerieten die Münchner in arge Bedrängnis. Süle wurde nach der Intervention des Videoschiedsrichters für sein Foul an der Strafraumgrenze mit der Roten anstatt der zunächst gezeigten Gelben Karte bestraft. Der Aussenseiter traf danach bis zu Pause dank Robert-Nesta Glatzel und Captain Marc Schnatterer zweimal und ging mit einem 2:1 in die Pause.

Bayerns Trainer Niko Kovac nahm noch vor Beginn der zweiten Halbzeit seine letzten beiden Wechsel vor und brachte die zunächst geschonten Robert Lewandowski und Kingsley Coman ins Spiel. Zwischen der 53. und 65. Minute sorgten Thomas Müller, Lewandowski und Serge Gnabry für die Treffer zum 4:2. Das gross aufspielende Heidenheim schlug durch Glazel, der seine Treffer zwei und drei schoss, zurück. Für die Entscheidung sorgte Lewandowski in der 84. Minute mit einem verwerteten Handspenalty.

Telegramm:

Bayern München - Heidenheim (1:2). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 12. Goretzka 1:0. 26. Glatzel 1:1. 39. Schnatterer 1:2. 53. Müller 2:2. 56. Lewandowski 3:2. 65. Gnabry 4:2. 74. Glatzel 4:3. 77. Glatzel (Foulpenalty) 4:4. 84. Lewandowski (Handspenalty) 5:4. - Bemerkungen: 15. Rote Karte gegen Süle (Bayern München).

Schalke - Bremen 20.45 Uhr.

Halbfinalisten: Bayern München, Schalke/Bremen, Leipzig, Hamburg (2.).

Halbfinals am 23. und 24. April.