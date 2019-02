Basel feiert sicheren Sieg in Neuenburg Neuchâtel Xamax kassiert die erste Niederlage unter Stéphane Henchoz. Das Neuenburger Defensivkonzept ging beim dritten Mal nicht auf: Der FC Basel fand die Lücken und gewann 2:0.

Noah Okafor im Duell mit Serey Die (Bild: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

(sda)

In den ersten beiden Partien war für Henchoz alles aufgegangen und die sechs erkämpften Punkte hatten ermöglicht, den letzten Tabellenplatz an GC abzugeben. Gegen Basel ging nun aber so einiges schief. Valentin Stocker schoss in der 35. Minute mit dem ersten gelungenen Basler Angriff das 1:0. Und Serey Die, der den Neuenburger Kampfgeist unter Henchoz so gut wie kein anderer repräsentiert, flog Mitte der zweiten Halbzeit von Platz. Das 2:0 schoss Noah Okafor in der 70. Minute.

Im zweiten Samstagsspiel trennten sich Sion und St. Gallen 2:2.

Tabelle:

1. Young Boys 21/56 (62:21). 2. Basel 22/40 (42:34). 3. Thun 21/35 (43:30). 4. Zürich 21/28 (30:31). 5. St. Gallen 22/28 (34:41). 6. Sion 22/26 (35:36). 7. Luzern 21/25 (31:41). 8. Lugano 21/23 (32:37). 9. Neuchâtel Xamax FCS 22/19 (29:47). 10. Grasshoppers 21/17 (22:42).