Der FC Basel ist dank zwei 1:0-Siegen in den Europa-League-Playoffs Der FC Basel bleibt auch im vierten Spiel unter Marcel Koller makellos und erreicht dank des 1:0-Heimsieges gegen Vitesse Arnhem die Europa-League- Playoffs. Dort heisst der Gegner Apollon Limassol.

Die Szene des Spiels: Der Basler Albian Ajeti erzielt per Kopf das einzige Tor des Spiels (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

Vier Spiele, vier Siege: Der neue Trainer Marcel Koller bleibt mit dem FC Basel makellos. Nach dem knappen und spät herausgeschossenen Auswärtssieg vor einer Woche mussten die Basler im Rückspiel kaum zittern - auch weil sie über eine Stunde lang in Überzahl spielen konnten. Das entscheidende Tor erzielte Mittelstürmer Albian Ajeti in der 30. Minute und zwei Minuten nachdem der englische Vitesse-Innenverteidiger Jake Clarke-Stalter nach einem strengen Entscheid des Schiedsrichters die Rote Karte gesehen hatte. Ajeti war mit einem Kopfball nach einem Corner von Luca Zuffi erfolgreich.

Der FCB war über die gesamten 180 Minuten der richtige Sieger in diesem Duell gegen den letztjährigen Sechsten der niederländischen Meisterschaft. Im Rückspiel verdienten sich die Basler den Sieg vor allem dank einer guten Leistung in der ersten halben Stunde. In dieser Phase zeigten sie einige sehenswerte Kombinationen, Höhepunkt war eine Direktabnahme von Valentin Stocker, die allerdings am Bein eines Gegenspielers abprallte.

Mit dem Vorsprung im Rücken und in Überzahl brillierte der FCB nicht mehr. Er beschränkte sich auf die Kontrolle des Gegners und stand defensiv gut organisiert, überliess aber den Ball weitgehend den dezimierten Gästen. «Wir haben wenig zugelassen und haben doch einige Chancen herausgespielt», urteilte Stocker nach dem Spiel auf Teleclub. «Es hat die Effizienz gefehlt.»

Eine Zwischenbilanz nach den ersten vier Spielen unter Koller ist noch nicht möglich. Die Ergebnisse stimmen, doch noch ist nicht alles Gold, was auf dem Scoreboard glänzt. Festzuhalten bleibt immerhin, dass der FCB unter dem Zürcher Trainer das Wettkampfglück wieder zu zwingen im Stande ist.

Gegen die Grasshoppers (4:2) verschoss der Gegner zwei Penaltys, auswärts gegen Vitesse (1:0) fiel das entscheidende Tor in der Nachspielzeit und gegen Sion (3:2) mittels Eigentor und nun im St.-Jakob-Park gegen Vitesse spielten die Minuten rund um den Ablauf der ersten halben Stunde dem FCB in die Karten: erst der Platzverweis gegen die Niederländer, dann das Tor durch Ajeti. Wenn es gegen Apollon Limassol so weitergeht, erreicht der FC Basel zum 15. Mal in Folge im Europacup die Gruppenspiele.

Telegramm:

Basel - Vitesse Arnhem 1:0 (1:0)

12'334 Zuschauer. - SR Sieber (GER). - Tor: 30. Ajeti (Corner Zuffi) 1:0.

Basel: Omlin; Widmer, Cümart, Balanta, Petretta; Serey Die, Frei; Van Wolfswinkel (93. Bua), Zuffi, Stocker; Ajeti (46. Oberlin).

Vitesse Arnhem: Eduardo; Karawajew, Van der Werff, Clarke-Stalter, Büttner; Beerens (82. Van Bergen), Serero, Foor, Linssen; Bero (28. Thelander), Matavz (71. Darfalou).

Bemerkungen: Basel ohne Kuzmanovic und Suchy (beide verletzt) sowie Riveros (nicht im Aufgebot). 28. Rote Karte gegen Clarke-Stalter wegen Fouls. Verwarnungen: 78. Petretta (Foul). 92. Balanta (Foul).