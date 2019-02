Barcelona zum 6. Mal in Folge im Cupfinal Der FC Barcelona stellt einen weiteren Rekord auf: Dank dem 3:0 auswärts im Clasico gegen Real Madrid steht der Meister zum sechsten Mal in Folge im spanischen Cupfinal.

Luis Suarez war Doppel-Torschütze von Barcelona im Cup-Halbfinal gegen den Erzrivalen Real Madrid (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/RODRIGO JIMENEZ)

(sda)

Nach dem 1:1 im Hinspiel in Barcelona war Real Madrid eine Halbzeit lang auf Finalkurs. Doch dann brach das Heimteam ein, kassierte innerhalb von 23 Minuten drei Gegentore und wurde ähnlich empfindlich geschlagen wie im Herbst in der Meisterschaft (1:5). Der Uruguayer Luis Suarez traf zwei Mal.

Am kommenden Wochenende stehen sich die beiden Erzrivalen in Madrid bereits wieder gegenüber. Dannzumal kämpft Real um die letzte Chance, in der Meisterschaft nochmals an den FC Barcelona heranzukommen. Derzeit beträgt der Rückstand neun Punkte.

Barcelona trifft im Cupfinal auf den Sieger der Partie zwischen Valencia und Betis Sevilla. Das Hinspiel in Sevilla endete 2:2. Der Final findet am 25. Mai in Sevilla statt.