Barcelona zum 13. Mal Sieger des Supercups Eine Woche vor Beginn der spanischen Meisterschaft sichert sich Barcelona den ersten Titel. Der Doublegewinner gewinnt den in Tanger ausgetragenen Supercup gegen den Cupfinalisten FC Sevilla 2:1.

Torschütze Ousmane Dembélé (oben) feiert mit Luis Suarez Barcelonas Siegestor (Bild: Keystone/AP/Mosa'ab Elshamy)

(sda)

Sevillas Führung erzielte Mittelfeldspieler Pablo Sarabia schon in der 9. Minute mit einem Schlenzer auf präzise Vorarbeit des kolumbianischen WM-Spielers Luis Muriel. Kurz vor der Pause staubte Gerard Piqué zum 1:1 ab. Die mit Tomas Vaclik im Tor spielenden Andalusier verpassten die neuerliche Führung nach 63 Minuten knapp. Franco Vazquez traf mit einem scharfen Kopfball die Latte. Ousmane Dembélé erzielte auf der andern Seite das Siegestor nach 82 Minuten mit einem gewaltigen Weitschuss von der Seite unter die Latte. Sevilla hätte noch einmal ins Spiel finden können. Aber Wissam Ben Yedder scheiterte in der 91. Minute mit einem Foulpenalty an Goalie Marc-André ter Stegen. Ter Stegen selbst hatte den Penalty verschuldet.

Barcelona festigte seine Stellung als Rekordgewinner des Supercups. Mit dem 13. Sieg setzten sich die Katalanen um drei Siege von Real Madrid ab.

Barça spielte mit Stars wie Lionel Messi und Luis Suarez, andererseits behielt Trainer Ernesto Valverde potentielle Fixstarter wie Ivan Rakitic, Coutinho und Samuel Umtiti zu Beginn auf der Bank.

Barcelona - FC Sevilla 2:1 (1:1). - Tanger (MAR). - Tore: 9. Sarabia 0:1. 42. Piqué 1:1. 79. Dembélé 2:1. - Bemerkungen: 91. Ben Yedder (Sevilla) scheitert mit einem Foulpenalty an Torhüter ter Stegen.