Barcelona strauchelt, Kein Sieger in Madrider Derby Der FC Barcelona bewegt sich in der spanischen Meisterschaft derzeit nur mit kleinen Schritten vorwärts. Beim 1:1 zuhause gegen Athletic Bilbao bleibt das Team zum dritten Mal in Folge ohne Sieg.

Musste zuerst auf der Bank Platz nehmen: Barça-Superstar Lionel Messi (Bild: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ)

(sda)

Der FC Barcelona bewegt sich in der spanischen Meisterschaft derzeit nur mit kleinen Schritten vorwärts. Beim 1:1 zuhause gegen Athletic Bilbao blieb das Team des bis zur 55. Minute geschonten Lionel Messi zum dritten Mal in Folge ohne Sieg. Bis sechs Minuten vor Schluss drohte gar die erste Heimniederlage der Katalanen seit über zwei Jahren. Erst dann glich Munir El Haddadi nach Vorarbeit von Messi aus.

Trotz dem erneuten Punktverlust blieb Barcelona in der Tabelle an der Spitze. Dies, weil sich Real und Atlético im Madrider Derby mit einem torlosen Unentschieden trennten. Während Real zum ersten Mal seit 2011 in zwei aufeinanderfolgenden Ligaspielen ohne Torerfolg blieb - unter der Woche hatte es ein 0:3 gegen den FC Sevilla abgesetzt -, liess sich Atlético zum sechsten Mal in Folge im Santiago Bernabeu nicht bezwingen. Von den letzten elf Meisterschafts-Derbys verloren die Rojiblancos ausserdem nur eines.

Valencia mit erstem Sieg

Valencia, der Gegner der Young Boys in der Champions League im Oktober und November, hat in der 7. Runde der spanischen Meisterschaft seinen Siegbann gebrochen. Der Vierte der letzten Saison gewann bei Real Sociedad San Sebastian dank des Treffers von Kévin Gameiro in der 36. Minute und eines gehaltenen Foulpenaltys von Neto in der 67. Minute 1:0.

Aus den ersten sechs Runden hatten für Valencia fünf Unentschieden und eine Niederlage resultiert. In der Champions League unterlagen die Spanier zum Auftakt Juventus Turin trotz gut 60-minütiger Überzahl 0:2.

Telegramm und Rangliste:

San Sebastian - Valencia 0:1 (0:1). - 23'577 Zuschauer. - Tor: 36. Gameiro 0:1. - Bemerkung: 67. Neto hält Foulpenalty von Da Silva (San Sebastian).

FC Barcelona - Athletic Bilbao 1:1 (0:1). - 78'015 Zuschauer. - Tore: 41. De Marcos 0:1. 84. El Haddadi 1:1. - Bemerkung: Barcelona bis 55. ohne Messi.

Real Madrid - Atlético Madrid 0:0. - 78'642 Zuschauer.

Rangliste: 1. FC Barcelona 7/14 (18:8). 2. Real Madrid 7/14 (12:6). 3. FC Sevilla 7/13 (16:7). 4. Atlético Madrid 7/12 (8:4). 5. Alaves 6/11 (9:6). 6. Espanyol Barcelona 7/11 (8:6). 7. Celta Vigo 6/9 (11:9). 8. Betis Sevilla 6/9 (4:5). 9. Girona 6/8 (7:9). 10. Getafe 6/8 (5:5). 11. Villarreal 6/8 (5:3). 12. Valencia 7/8 (5:6). 13. San Sebastian 7/8 (9:10). 14. Athletic Bilbao 6/7 (8:10). 15. Eibar 7/7 (6:10). 16. Valladolid 6/6 (5:6). 17. Rayo Vallecano 6/5 (7:14). 18. Levante 6/4 (9:13). 19. Leganes 6/4 (6:11). 20. Huesca 6/4 (6:16).