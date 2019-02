Balotelli bei Marseille treffsicher Mario Balotelli präsentiert sich bei Olympique Marseille seit seinem Wechsel in der Winterpause in formidabler Verfassung.

Mario Balotelli hat bei Marseille derzeit allen Grund zu jubeln (Bild: KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

(sda)

Der 28-jährige Italiener erzielte in der 25. Runde der Ligue 1 beim 2:0-Heimsieg gegen Amiens im vierten Einsatz für Marseille den dritten Treffer für seinen neuen Klub. Auf Kopfballvorarbeit des Argentiniers Lucas Ocampos traf Balotelli nach 25 Minuten mit einem Schuss aus der Drehung. Dank dem dritten Sieg in Serie stiessen die von Rudi Garcia trainierten Südfranzosen zumindest vorübergehend auf den 4. Platz vor.

Balotelli hatte in der Winterpause innerhalb der französischen Ligue 1 von OGC Nice nach Marseille gewechselt.

Einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg feierte die AS Monaco. Seit der neuerlichen Amtsübernahme von Leonardo Jardim als Trainer blieben die Monegassen in drei Spielen ungeschlagen. Den einzigen Treffer beim 1:0 im Heimspiel gegen Nantes erzielte Jardims portugiesischer Landsmann Gelson Martins. Die Reserve der AS Monaco auf den Barrageplatz beträgt nach dem neusten Erfolg bei einem Spiel mehr zwei Punkte.

Telegramm und Rangliste:

Marseille - Amiens 2:0 (2:0). - Tore: 19. Thauvin 1:0. 25. Balotelli 2:0. - Bemerkung: 75. Lattenschuss Amavi (Marseille).

Monaco - Nantes (1:0). - Tor: 13. Martins 1:0. - Bemerkung: Monaco ohne Benaglio (Ersatz).

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 22/59 (68:13). 2. Lille 24/49 (42:22). 3. Lyon 25/46 (40:28). 4. Saint-Etienne 24/40 (35:30). 5. Marseille 25/40 (40:34). 6. Montpellier 23/37 (31:19). 7. Nice 25/37 (19:26). 8. Rennes 24/36 (34:31). 9. Nîmes 25/36 (37:35). 10. Strasbourg 24/35 (40:29). 11. Reims 24/35 (21:22). 12. Angers 25/33 (29:28). 13. Bordeaux 23/28 (23:25). 14. Toulouse 24/27 (23:34). 15. Nantes 25/27 (30:34). 16. Monaco 25/22 (24:41). 17. Amiens 25/21 (19:40). 18. Dijon 24/20 (20:38). 19. Caen 24/18 (20:33). 20. Guingamp 24/14 (17:50).