Baker läuft Jahres-Weltbestzeit über 100 m Der Amerikaner Ronnie Baker senkt in Chorzow in Polen die Jahresweltbestzeit über 100 m auf 9,87 Sekunden.

Ronnie Baker (links) hat in Polen die Nase vorne (Bild: KEYSTONE/EPA PAP/ANDRZEJ GRYGIEL)

(sda)

Der Amerikaner verbesserte bei nahezu Windstille seine Saisonbestzeit um einen Hundertstel. Zuvor hatte er die Bestmarke zusammen mit seinem Landsmann Noah Lyles gehalten.

Baker, Sieger in Rom, Paris und London, ist der Favorit am Diamond-League-Final über 100 m am 31. August in Brüssel.