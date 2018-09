Bacsinszky mit erstem Sieg seit 14 Monaten Timea Bacsinszky feiert nach 14-monatiger Durststrecke als Einzelspielerin endlich wieder einmal einen Sieg.

Rares Erfolgserlebnis für Timea Bacsinszky (Bild: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

(sda)

Bacsinszky, die im WTA-Ranking nur noch auf Position 660 zu finden ist, setzte sich am zweitklassigen ITF-Turnier im französischen Biarritz in der 1. Runde gegen die Ukrainerin Katarina Sawazka (WTA 207) mit 5:7, 6:3 und 6:2 durch.

Die Waadtländerin hatte in den letzten Monaten mehrere Verletzungspausen und einen Trainerwechsel zu verkraften. Ihren letzten Sieg vor Biarritz feierte sie 2017 mit einem Zweitrunden-Erfolg am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

Nächste Gegnerin von Bacsinszky in Biarritz ist die als Nummer 5 gesetzte Rumänin Irina Maria Bara (WTA 150).