Auch Pacquiao will wieder gegen Mayweather boxen Kommt es zur Reprise des «Kampf des Jahrhunderts»? Der philippinische Box-Weltmeister Manny Pacquiao will das Angebot von Floyd Mayweather für einen Rückkampf annehmen.

Wollen es im Boxring offenbar nochmals wissen: Floyd Mayweather (rechts) und Manny Pacquiao (links) (Bild: KEYSTONE/FR159466 AP/ISAAC BREKKEN)

(sda)

Die Verhandlungen über eine Neuauflage des vor mehr als drei Jahren ausgetragenen Duells sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden, zitierten philippinische Medien den 39-jährigen Pacquiao. Möglich sei ein Termin im Dezember.

Pacquiao ist in seinem Land derzeit als Politiker und Senator tätig. Wegen der Haushaltsberatungen bis Mitte Dezember hat der Boxer Terminprobleme für die Vorbereitung eines Kampfes. Mayweather soll dem Filipino das Angebot am vergangenen Samstag persönlich unterbreitet haben, als sich beide bei einem Konzert in Tokio trafen. Für ihr erstes Duell im Mai 2015 in Las Vegas hatten die beiden Weltergewichtler mehrere Jahre verhandelt.

Pacquiao hatte den Kampf nach Punkten verloren. Das weltweit vermarktete Duell mit horrenden Eintrittspreisen war ausschliesslich im Pay-TV ausgestrahlt worden. Der als einer der reichsten Sportler der Welt geltende Mayweather soll 220 Millionen Dollar, Pacquiao ein Drittel weniger eingenommen haben.

«Es wird ein weiterer neunstelliger Zahltag», hat Mayweather bereits frohlockt. Der US-Amerikaner hatte seine aktive Laufbahn ursprünglich im September 2015 beendet, gab aber im vergangenen Sommer ein siegreiches Comeback gegen den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor.