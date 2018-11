Auch Nadal sagt Teilnahme ab Wenige Stunden vor der Auslosung für die ATP World Tour Finals in London sagt nach dem Argentinier Juan Martin Del Potro auch Superstar Rafael Nadal seine Teilnahme ab.

Rafael Nadal sagt auch seine Teilnahme an den ATP Finals in London ab (Bild: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA)

(sda)

Der 32-jährige Spanier unterzog sich am Montag einer Operation am rechten Knöchel. Vergangene Woche hatte Nadal in Paris-Bercy wegen einer Bauchmuskelverletzung abgesagt.

Damit steht fest, dass Novak Djokovic auch per Jahresende die Nummer 1 bleiben wird. Der Ersatzmann sollte der Amerikaner John Isner, die aktuelle Nummer 10 im Race-Ranking, sein.