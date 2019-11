Auch Edmonton kann St. Louis nicht stoppen Stürmer Gaëtan Haas verlor in der NHL mit den Edmonton Oilers das Heimspiel gegen den formstarken Stanley-Cup-Champion St. Louis Blues mit 2:5.

Gaëtan Haas konnte mit Edmonton gegen die St. Louis Blues nicht viel ausrichten (Bild: KEYSTONE/FR52593 AP/JAY LAPRETE)

(sda)

Haas verliess beim Duell der beiden Division-Leader im Westen das Eis bei gut zwölf Einsatzminuten mit einer ausgeglichenen Bilanz. Bei St. Louis, das je zwei Tore in Über- und Unterzahl erzielte, ragte Alex Pietrangelo mit drei Skorerpunkten heraus.

Die Blues festigten mit dem sechsten Erfolg in Serie ihre Tabellenführung in der Central Division. Das unterlegene Edmonton bleibt derweil nach Pluspunkten Erster in der Pacific Division.