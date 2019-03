Auch Claudio Ranieri bringt die AS Roma nicht auf Kurs Die AS Roma erleidet in der Serie A im Kampf um einen Platz in der Champions League einen weiteren Rückschlag. Im Heimspiel gegen das zweitklassierte Napoli verlieren die Römer deutlich 1:4.

Die Roma spielte gegen Napoli kopflos und verlor deutlich (Bild: KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI)

(sda)

Die AS Roma konnte vom Fehltritt der viertklassierten AC Milan (0:1 gegen Sampdoria Genua) nicht profitieren. Der Rückstand auf den 4. Platz beträgt weiterhin vier Punkte. Die Roma war gegen Napoli schon in der ersten Halbzeit unterlegen, kam aber glückhaft mit einem 1:1 in die Pause. Doch in den zweiten 45 Minuten sorgten die Napoli-Stürmer Dries Mertens und Simone Verdi mit ihren Toren bis zur 55. Minute für die Entscheidung. Der eingewechselte Amin Younes, ein früherer Junior von Borussia Mönchengladbach, sorgte in der 81. Minute für das Schlussresultat.

Offenbar scheint also auch Claudio Ranieri die AS Roma nicht auf Kurs zu bringen. Im dritten Spiel war es die zweite Niederlage für den gebürtigen Römer und früheren Meistertrainer von Leicester City.

Die Roma ist in der Tabelle nach der achten Saisonniederlage auf den 6. Platz abgerutscht. Überholt wurde sie von Atalanta Bergamo, das bei Aufsteiger Parma 3:1 gewann und nun nur noch drei Punkte hinter einem Champions-League-Platz klassiert ist. Für das Team mit dem Schweizer Remo Freuler war es der dritte Sieg in den letzten vier Runden.

Telegramme/Resultate:

Parma - Atalanta Bergamo 1:3 (1:1). - 18'168 Zuschauer. - Tore: 8. Gervinho 1:0. 24. Pasalic 1:1. 75. Zapata 1:2. 90. Zapata 1:3. - Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler.

AS Roma - Napoli 1:4 (1:1). - 36'525 Zuschauer. - Tore: 2. Milik 0:1. 45. Perotti (Foulpenalty) 1:1. 50. Mertens 1:2. 55. Verdi 1:3. 81. Younes 1:4.

Die weiteren Spiele vom Sonntag: Frosinone - SPAL Ferrara 0:1. Fiorentina - Torino 1:1. - 18.00 Uhr: Bologna - Sassuolo. - 20.30 Uhr: Inter Mailand - Lazio Rom.

Rangliste:

1. Juventus Turin 29/78 (60:19). 2. Napoli 29/63 (56:24). 3. Inter Mailand 28/53 (43:24). 4. AC Milan 29/51 (43:27). 5. Atalanta Bergamo 29/48 (60:40). 6. AS Roma 29/47 (53:43). 7. Lazio Rom 27/45 (41:29). 8. Torino 29/45 (38:27). 9. Sampdoria Genua 29/45 (50:38). 10. Fiorentina 29/38 (44:36). 11. Parma 29/33 (31:47). 12. Cagliari 29/33 (28:40). 13. Genoa 29/33 (34:44). 14. Sassuolo 28/32 (39:47). 15. SPAL Ferrara 29/29 (26:42). 16. Udinese 28/28 (26:40). 17. Empoli 29/25 (36:55). 18. Bologna 28/24 (25:42). 19. Frosinone 29/17 (21:54). 20. Chievo Verona 29/11 (21:57).