Auch Alexander Zverev schlägt in Basel auf Nach Roger Federer, Juan Martin Del Potro und Marin Cilic sagt auch der Weltranglistendritte Alexander Zverev den Start an den Swiss Indoors in Basel definitiv zu.

Das Aushängeschild der «Next Generation»: Alexander Zverev gewann schon drei Masters-1000-Titel und wird im Herbst an den Swiss Indoors in Basel aufschlagen (Bild: KEYSTONE/EPA/ANDRE PICHETTE)

(sda)

Damit schlagen vom 20. bis 28. Oktober die aktuellen Nummern 2, 3, 4 und 7 der Welt in Basel auf.

Der 21-jährige Alexander Zverev gilt als der Topshot der «Next Generation». Die neue junge Generation ist in Basel mit den aktuellen Nummern 1 bis 3 der Nachwuchs-Jahreswertung (Zverev, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov) vertreten. Der 20-jährige Grieche aus Athen (ATP 32) mit Basis in Nizza (Akademie von Patrick Mouratoglou) besiegte heuer auf Sand schon Dominic Thiem und stand in Barcelona im Final gegen Rafael Nadal.

Mit vier Akteuren aus den aktuellen Top 7 der Weltrangliste plus den besten Nachwuchskräften wird an den Swiss Indoors die St. Jakobshalle festlich neueröffnet.