ATP Finals ab 2021 in Turin Die inoffizielle Tennis-WM der Männer zieht in zwei Jahren von London nach Turin um.

Die ATP Finals (auf dem Bild noch in London) werden ab 2021 in Turin ausgetragen (Bild: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH)

(sda/dpa)

Turin habe den Zuschlag bekommen, den Saisonabschluss der besten acht Spieler des Jahres von 2021 bis 2025 auszutragen, teilte die Profi-Organisation ATP mit. Die ATP Finals finden traditionell im November statt, seit 2009 in London.

Derzeit ist Italien auch Gastgeber für den Saisonabschluss der besten U21-Nachwuchsprofis. Die sogenannten Next Gen Finals werden in der Woche vor den ATP Finals in Mailand ausgetragen.