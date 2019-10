Assists von Josi, Malgin und Siegenthaler Roman Josi, Denis Malgin und Jonas Siegenthaler lassen sich bei Punktgewinnen ihrer Teams in der NHL alle je einen Assist gutschreiben.

Roman Josi gewann mit den Nashville Predators 4:0 gegen die Monnesota Wild und bereitete ein Tor vor (Bild: KEYSTONE/FR170793 AP/MARK ZALESKI)

(sda)

Captain Roman Josi gewann mit den Nashville Predators gegen die Minnesota Wild klar 4:0.

Denis Malgin holte mit den Florida Panthers einen 2:4-Rückstand auf, bereitete das vermeintliche 5:4-Siegtor vor, ehe den Calgary Flames in der 58. Minute noch der Ausgleich gelang. Im Penaltyschiessen behielt das Team aus Kanada die Oberhand.

Jonas Siegenthaler gelang beim 2:1-Führungstreffer von Superstar Alex Owetschkin für die Washington Capitals in Edmonton der zweite Assist der Saison. Die Edmonton Oilers machten jedoch sogar einen 1:3-Rückstand wett und gewannen am Ende dank einem Tor des Deutschen Leon Draisaitl 4:3 in der Verlängerung.