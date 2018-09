AS Roma in der Krise Napoli schiebt die ersten Krisensymptome auf beeindruckende Art und Weise beiseite. Dafür rutscht die AS Roma in eine veritable Krise.

Schwierige Situation: Roma-Coach Eusebio Di Francesco gestikuliert hilflos an der Seitenlinie (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/GIORGIO BENVENUTI)

(sda)

n den letzten fünf Jahren kam die AS Roma in der Serie A stets in die Top 3. In dieser Saison könnte sie dieses Ziel aus den Augen verlieren. Nach der 5. Runde dümpeln die ideenlosen und formschwachen Römer im Tabellen-Mittelfeld.

Vier Tage nach dem 0:3 in der Champions League gegen Real Madrid enttäuschte die AS Roma auch in der Serie A ein weiteres Mal schwer. Gegen das zuvor sieg- und torlose Bologna mit dem angezählten Trainer Filippo Inzaghi und dem Schweizer Captain Blerim Dzemaili verloren die Römer 0:2. In der Hauptstadt stehen ungemütliche Tage bevor: Die heissblütigen Tifosi hatten bereits nach dem Debakel in Madrid die Entlassung von Trainer Eusebio Di Francesco und Sportchef Monchi gefordert.

Die AS Roma ist in der Serie A nun seit vier Spielen ohne Sieg. Vor allem das 2:2 im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Chievo Verona nach einer 2:0-Führung hatte vor einer Woche für Kopfschütteln gesorgt. Der Halbfinalist der letztjährigen Champions League hat zumindest vorerst die Abgänge der Mittelfeldspieler Radja Nainggolan und Kevin Strootman nicht verkraftet.

Dafür hat Napoli die ersten Krisensymptome auf beeindruckende Art und Weise beiseite geschoben und die heikle Aufgabe auswärts gegen Torino mit dem 3:1 souverän gelöst, nachdem die letzten Resultate - 0:3 gegen Sampdoria Genua, 1:0 gegen Fiorentina, 0:0 gegen Roter Stern Belgrad - durchzogen gewesen waren.

Nach nur einem Tor in 270 Minuten kam das Auswärtsspiel in Turin gerade zur richtigen Zeit. Hier hatte Napoli von den letzten sechs Duellen fünf gewonnen und insgesamt 16 Tore erzielt. Entsprechend schnell fand der Favorit auch diesmal in die Spur - schon nach 20 Minuten führte er 2:0, nachdem die einzigen Italiener in der Startformation, die Internationalen Lorenzo Insigne (4.) und Simone Verdi (20.), getroffen hatten..

Telegramme:

Torino - Napoli 1:3 (0:2) - 24'000 Zuschauer. - Tore: 4. Insigne 0:1. 20. Verdi 0:2. 51. Belotti (Foulpenalty) 1:2. 59. Insigne 1:3.

Bologna - AS Roma 2:0 (1:0). - 20'067 Zuschauer. - Tore: 36. Mattiello 1:0. 59. Santander 2:0. - Bemerkung: Bologna mit Dzemaili.

Chievo Verona - Udinese 0:2 (0:0). - 13'100 Zuschauer. - Tore: 76. De Paul 0:1. 90. Lasagna 0:2. - Bemerkung: Udinese mit Behrami.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Sonntag: Torino - Napoli 1:3. Bologna - AS Roma 2:0. Chievo Verona - Udinese 0:2. Lazio Rom - Genoa 4:1. AC Milan - Atalanta Bergamo 18.00. Frosinone - Juventus Turin 20.30.

Rangliste: 1. Juventus Turin 4/12. 2. Napoli 5/12. 3. Fiorentina 5/10. 4. Sassuolo 5/10. 5. Lazio Rom 5/9. 6. SPAL Ferrara 5/9. 7. Udinese 5/8. 8. Parma 5/7. 9. Inter Mailand 5/7. 10. Sampdoria Genua 5/7. 11. Genoa 4/6. 12. AS Roma 5/5. 13. Cagliari 5/5. 14. Torino 5/5. 15. AC Milan 3/4. 16. Atalanta Bergamo 4/4. 17. Empoli 5/4. 18. Bologna 5/4. 19. Frosinone 4/1. 20. Chievo Verona 5/-1.