Arsenal verliert in Rennes, Frankfurt wahrt seine Ungeschlagenheit Arsenal befindet sich nach den Achtelfinal-Hinspielen in der Europa League in Rücklage. Die «Gunners» mit Granit Xhaka verlieren das Hinspiel in Rennes nach einer frühen Führung 1:3.

Granit Xhaka und Arsenal glitten beim Gastspiel in Rennes aus (Bild: KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT)

(sda)

Eine Gelb-Rote Karte gegen Arsenal-Verteidiger Sokratis leitete in Rennes die Wende zugunsten der Bretonen ein, nachdem Arsenals Alex Iwobi bereits in der 4. Minute mit einem Schlenzer die Führung gelungen war. Gleich im Anschluss an das Foul von Sokratis erzielte Benjamin Bourigeaud im zweiten Anlauf mit einem fulminanten Weitschuss den Ausgleich, nach gut einer Stunde lenkte Arsenals Captain Nacho Monreal mit der Hüfte den Ball ins eigene Tor, ehe Ismaila Sarr für das Schlussresultat sorgte (88.).

Eintracht Frankfurt wahrte beim 0:0 im Hinspiel gegen Inter Mailand seine Ungeschlagenheit in der laufenden Kampagne. In einer unterhaltsamen und phasenweise hitzigen Partie stand der Bundesligist dem Sieg näher, war er doch in der zweiten Halbzeit klar spielbestimmend. Bei Inter vergab der Kroate Marcelo Brozovic Mitte der ersten Halbzeit die goldene Chance zu einem Auswärtstreffer, als er mit einem Foulpenalty an Frankfurts Torhüter Kevin Trapp scheiterte.

Das Foul, das zum Penalty führte, hatte Gelson Fernandes verübt, Gegenspieler Lautaro Martinez liess sich aber etwas gar leicht fallen. Bei einer ähnlichen Szene nach der Pause im Strafraum Inters blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm, was Frankfurts Trainer Adi Hütter so stark erzürnte, dass er auf die Tribüne verbannt wurde. Im Rückspiel in einer Woche muss der Österreicher auf Captain Fernandes verzichten; der Schweizer ist nach einer neuerlichen Verwarnung gesperrt.

Seferovic verletzt ausgeschieden

Pech bekundete Haris Seferovic bei der 0:1-Niederlage von Benfica Lissabon auswärts bei Dinamo Zagreb. Der zuletzt so treffsichere Schweizer Internationale musste sich nach gut einer halben Stunde mit Verdacht auf eine Adduktorenverletzung auswechseln lassen. In gut zwei Wochen beginnt für die Schweiz in Tiflis gegen Georgien die EM-Qualifikation.

Kurztelegramme

Eintracht Frankfurt - Inter Mailand 0:0. - 48'000 Zuschauer. - SR Collum (SCO). - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Fernandes (verwarnt/im Rückspiel gesperrt). 22. Trapp (Frankfurt) hält Foulpenalty von Brozovic. 51. Tor von N'Dicka (Frankfurt) wegen Offside aberkannt. 54. Frankfurt-Trainer Hütter auf die Tribüne verbannt.

Rennes - Arsenal 3:1 (1:1). - 31'000 Zuschauer. - SR Kruzliak (SVK). - Tore: 4. Iwobi 0:1. 42. Bourigeaud 1:1. 65. Monreal (Eigentor) 2:1. 88. Sarr 3:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt), ohne Lichtsteiner (verletzt). 41. Gelb-Rote Karte gegen Sokratis (Arsenal/Foul).

Dinamo Zagreb - Benfica Lissabon 1:0 (1:0). - SR Oliver (ENG). - Tor: 38. Petkovic (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkungen: Dinamo Zagreb ab 88. mit Gavranovic, Benfica Lissabon bis 35. mit Seferovic (verletzt ausgeschieden).

FC Sevilla - Slavia Prag 2:2 (2:2). - 30'698 Zuschauer. - SR Buquet (FRA). - Tore: 1. Ben Yedder 1:0. 25. Stoch 1:1. 28. El Haddadi 2:1. 39. Kral 2:2.

Zenit St. Petersburg - Villarreal 1:3 (1:1). - SR Rocchi (ITA). - Tore: 33. Iborra 0:1. 35. Azmoun 1:1. 64. Moreno 1:2. 71. Morlanes 1:3.