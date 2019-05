Armon Orlik gewinnt Thurgauer Der Bündner Armon Orlik gewinnt bei nasskalten Bedingungen in Frauenfeld zum dritten Mal das Thurgauer Kantonalschwingfest.

Klar der Beste in Frauenfeld: Armon Orlik (oben) bodigt im Schlussgang Domenic Schneider (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Im Schlussgang bezwang Orlik den Einheimischen Domenic Schneider in der siebten Minute mit Lätz und feierte so seinen 13. Kranzfest-Sieg. Zum Anschwingen hatte er gegen Unspunnen-Sieger Daniel Bösch gestellt. In der Folge war der Maienfelder durch niemanden mehr aufzuhalten. Vier Siege in Serie über Dominik Oertig, Thomas Kuster, Michael Bless sowie Stefan Burkhalter ebneten ihm den Weg in die Endausmarchung. Im Schlussgang traf er mit Schneider auf den vierten Eidgenossen des Tages und siegte nach ausgeglichenem Kampf. Für Orlik war es der dritte Sieg am Thurgauer nach 2016 in Märwil und 2017 in Zihlschlacht. Schneider stiess mit vier Siegen und einem Unentschieden gegen Tobias Riget in die Endausmarchung vor, verpasste aber seinen zweiten Kranzfestsieg.

Mitfavorit und Vorjahressieger Samuel Giger fiel mit zwei Gestellten im Anschwingen gegen David Schmid sowie im vierten Umgang gegen Bösch frühzeitig aus der Entscheidung. Giger wurde am Ende Fünfter, Bösch, der mit Orlik und Giger stellte, Vierter. Von den angetreten 13 Eidgenossen holten 10 den Kranz. Leer aus gingen Stefan Burkhalter, David Schmid und Tobias Krähenbühl.

Freiburger Kantonales: Gapany und Rolli

Auch beim Freiburger Kantonalen in Heitenried machte eisiges Schneetreiben den Schwingern das Leben schwer. Am besten damit umgehen konnten Benjamin Gapany aus Marsens und Martin Rolli aus Riggisberg. Rolli erreichte den Schlussgang mit fünf Siegen, unterlag dann aber Gapany nach nur elf Sekunden mit Kurz. Der Romand sicherte sich so den Kranzfestsieg im Rang 1a vor dem punktgleichen Rolli im Rang 1b.