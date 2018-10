Amerikaner Skille zu Servette Genève-Servette verpflichtet bis Ende Saison den 32-jährigen US-Amerikaner Jack Skille.

Servette-Trainer Chris McSorley erhält einen amerikanischen Stürmer (Bild: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

(sda)

Der Flügelstürmer mit 374 Einsätzen in der NHL (85 Punkte) spielte in der letzten Saison in der KHL bei Dinamo Minsk.

Zuvor hatten sich bei den Genfern die beiden Nordamerikaner Lance Bouma und Tommy Wingels schwer verletzt. Beide fallen im Team von Chris McSorley für lange Zeit aus.