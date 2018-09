Als Barnetta zweimal gegen England traf

Heute Abend trifft die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft in einem Testspiel auf England. Der St.Galler Tranquillo Barnetta hat beste Erinnerungen an den 4. Juni 2011: Dank seines Doppelpacks trotzte die Nati den Engländern in der EM-Qualifikation ein 2:2 ab.