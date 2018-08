Alle WM-Rennen in Silverstone abgesagt Kurz nach 17 Uhr Schweizer Zeit wird nach stundenlangem Warten der komplette Grand Prix von Grossbritannien in Silverstone abgesagt. Anhaltende Regenfälle verunmöglichen sichere Rennen.

Tom Lüthis Motorrad blieb in Silverstone eingepackt - die Rennen fanden alle nicht statt (Bild: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON)

(sda)

Wegen anhaltender Regenfälle über dem Rundkurs von Silverstone konnte die Sicherheit der Fahrer nicht gewährleistet werden. Zudem floss das Wasser auf der Strecke nicht richtig ab, was einen regulären Rennverlauf ebenfalls verunmöglichte.

Es ist das erste Mal seit Oktober 2011, dass ein MotoGP-Rennen nicht stattfinden konnte. Damals war in Malaysia der Italiener Marco Simoncelli bereits kurz nach dem Start tödlich verunglückt - danach wurde das Rennen nicht mehr neu gestartet. Ein kompletter Renntag der Motorrad-WM fiel zuletzt vor 38 Jahren dem Wetter zum Opfer.

Ärgerlich für Lüthi

Für Tom Lüthi war die Absage besonders ärgerlich. Der Emmentaler hatte am Samstag das beste Qualifying auf einer MotoGP-Maschine absolviert und hätte von Position 15 aus ins Rennen gehen können. Lüthi wartet weiterhin auf den ersten WM-Punkt in dieser Saison.

Nicht dabei war am Sonntag aber der Spanier Tito Rabat. Der Ducati-Fahrer stürzte am Samstag im letzten freien Training schwer und zog sich dabei mehrere Brüche am Schien- und Wadenbein sowie am rechten Oberschenkel zu. Rabat wurde bereits erfolgreich operiert, wird aber vermutlich für den Rest der Saison ausfallen.