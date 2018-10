Akinfejew beendet Karriere im russischen Nationalteam Der russische WM-Star Igor Akinfejew beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft.

Igor Akinfejew ist aus der russischen Nationalmannschaft zurückgetreten (Bild: KEYSTONE/AP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO)

(sda)

«Jede Geschichte hat ihren Anfang und ihr Ende. Meine Geschichte in der Sbornaja findet ihren logischen Abschluss», sagte der Goalie einer Mitteilung seines Heimatvereins ZSKA Moskau zufolge am Montag. Er wolle nur noch für den Klub spielen und seinen Platz in der Nationalmannschaft für jüngere Spieler freimachen.

Akinfejew war der russische Held der WM-Endrunde im Sommer. Im Penaltyschiessen hielt er zwei Schüsse der Spanier und sicherte dem Gastgeber so den Einzug in die Viertelfinals, wo die Sbornaja schliesslich gegen Kroatien ausschied.

Der 32-jährige Captain zählt zu den beliebtesten Spielern seines Landes. Präsident Wladimir Putin zeichnete ihn mit dem Verdienstorden aus. Der Moskauer Zoo benannte aus Freude über den WM-Erfolg einen jungen Steppenadler nach Akinfejew.