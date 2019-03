Admir Mehmedi trifft an seinem 28. Geburtstag Admir Mehmedi feiert seinen 28. Geburtstag mit dem 30. Bundesliga-Treffer. Der Schweizer Internationale leitet den 5:2-Sieg von Wolfsburg gegen Düsseldorf in der 26. Runde ein.

Admir Mehmedi machte sich ein schönes Geburtstagsgeschenk (Bild: KEYSTONE/dpa/FEDERICO GAMBARINI)

(sda)

Mehmedi traf in der 34. Minute zum 1:1. Aus spitzem Winkel hob er den Ball perfekt über den herauseilenden Goalie und glich damit nur vier Minuten nach dem 0:1 mit seinem sechsten Saisontor aus. Der Türke Kaan Ayhan hatte die Düsseldorfer mit einem direkt verwandelten Freistoss in Führung geschossen.

Die Entscheidung fiel mit drei Wolfsburger Toren zwischen der 54. und 59. Minute. Der Niederländer Wout Weghorst erzielte zwei dieser Treffer selber und bereitet den dritten vor. Auch für den Schlusspunkt war der im letzten Sommer von Alkmaar gekommene Stürmer in der 88. Minute mit dem 5:2 zuständig. Da er schon den Treffer von Mehmedi vorbereitet hatte, war Weghorst wie schon in der Hinrunde (3:0) an allen Toren gegen Düsseldorf beteiligt.

Neben Mehmedi gab es mit Steven Zuber am Samstagnachmittag einen zweiten Schweizer Torschützen. Der Zürcher glich in der 66. Minute für Stuttgart gegen Hoffenheim, jenen Klub, der ihn bis Saisonende ausgeliehen hat, zum 1:1-Schlussstand aus. Zuber hat einen Lauf: Der Mittelfeldspieler hat ihn den letzten fünf Spielen fünfmal getroffen und trägt Entscheidendes dazu bei, dass die Stuttgarter den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze halten.

Unmittelbar vor dem drittletzten Stuttgart ist Schalke klassiert. Auch unter Rückkehrer Huub Stevens konnte die Mannschaft aus Gelsenkirchen ihre Negativserie nicht stoppen: Sie unterlag daheim mit Breel Embolo Leipzig mit 0:1 und kassierte damit - die Champions League mitgezählt - die sechste Niederlage in Folge. Das einzige Tor schoss Timo Werner in der ersten Halbzeit. Es war der 16. Gegentreffer der Schalker in 15 Tagen.

Augsburg setzte derweil seinen guten Lauf mit dem 3:1-Heimsieg gegen Hannover fort. Sergio Cordova, Jonathan Schmid und Andre Hahn drehten die Partie in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 hatte der junge Schweizer Goalie Gregor Kobel mit einer ungenügenden Faustabwehr mitverschuldet.

Resultate und Tabelle:

Augsburg - Hannover 3:1 (0:1). - 28'136 Zuschauer. - Tore: 8. Weydandt 0:1. 65. Cordova 1:1. 79. Schmid 2:1. 86. Hahn 3:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Kobel. Hannover ohne Schwegler (verletzt).

Stuttgart - Hoffenheim (1:1). - 56'743 Zuschauer. - Tore: 42. Kramaric 0:1. 66. Zuber 1:1. - Bemerkungen: Stuttgart mit Zuber (bis 86.).

Wolfsburg - Düsseldorf 5:2 (1:1). - 25'350 Zuschauer. - Tore: 30. Ayhan 0:1. 34. Mehmedi 1:1. 54. Weghorst 2:1. 57. Knoche 3:1. 59. Weghorst 4:1. 65. Raman 4:2. 88. Weghorst 5:2. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 80.) und Steffen (ab 80.).

Schalke - Leipzig 0:1 (0:1). - 59'913 Zuschauer. - Tor: 14. Werner 0:1. - Bemerkungen: Schalke mit Embolo. Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Die weiteren Partien der 26. Runde. Freitag: Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 1:1. - Samstag: Hertha Berlin - Borussia Dortmund 18.30. - Sonntag: Bayer Leverkusen - Werder Bremen 13.30. Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 15.30. Bayern München - Mainz 05 18.00.

1. Bayern München 25/57 (62:27). 2. Borussia Dortmund 25/57 (61:28). 3. RB Leipzig 26/49 (44:20). 4. Borussia Mönchengladbach 26/47 (45:31). 5. Eintracht Frankfurt 25/43 (50:30). 6. Bayer Leverkusen 25/42 (46:37). 7. Wolfsburg 26/42 (44:39). 8. Hoffenheim 26/38 (50:38). 9. Werder Bremen 25/36 (43:37). 10. Hertha Berlin 25/35 (38:36). 11. SC Freiburg 26/31 (37:42). 12. Fortuna Düsseldorf 26/31 (33:50). 13. Mainz 05 25/30 (27:39). 14. Augsburg 26/25 (37:47). 15. Schalke 04 26/23 (27:44). 16. VfB Stuttgart 26/20 (26:56). 17. Hannover 96 26/14 (24:61). 18. 1. FC Nürnberg 25/13 (19:51).