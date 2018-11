Adi Hütter nach 4. Sieg vorzeitig weiter Eintracht Frankfurt unter YB-Meistertrainer Adi Hütter holt aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen 13 Punkte. In der Europa League stehen die Frankfurter nach der 4. Runde sogar makellos da.

Michael Frey jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 für Fenerbahce (Bild: KEYSTONE/AP/LEFTERIS PITARAKIS) Gelson Fernandes (Nr. 5) hält sich gegen Limassols Schembri vorsichtig zurück (Bild: KEYSTONE/EPA/KATIA CHRISTODOULOU) Adi Hütter ist gut gelaunt - kein Wunder nach dem 4. Sieg im 4. Spiel der Europa League (Bild: KEYSTONE/AP dpa/UWE ANSPACH) 3 Bilder Adi Hütter nach 4. Sieg vorzeitig weiter

(sda)

Bei Apollon Limassol, das in den Europa-League-Playoffs den FC Basel ausgeschaltet hatte, siegten die Frankfurter 3:2, nachdem sie das Hinspiel zuhause 2:0 für sich entschieden hatte. Damit hat Frankfurt die Teilnahme an der K.o.-Phase vorzeitig sichergestellt. Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Marseille fixierte in der Gruppe H auch Lazio Rom das Weiterkommen. Marseille, Finalist der letzten Saison, ist mit bislang nur einem Punkt ausgeschieden.

Der Schweizer Internationale Gelson Fernandes hat bei Hütter die weitaus besseren Karten als unter Hütters Vorgänger Niko Kovac. Er spielte in Zypern zum vierten Mal in den letzten fünf Partie von Anfang an. Nach 77 Minuten wurde er ausgewechselt.

Frey sichert Fenerbahces Sieg

In der Meisterschaft ist Fenerbahce Istanbul Viertletzter, aber in der Europa League kommt der Traditionsklub mit dem Münsinger Stürmer Michael Frey gut voran. Fenerbahce besiegte Anderlecht 2:0.

Frey hatte in der 74. Minute keine grosse Mühe, die tadellose Vorarbeit der Franzosen Mathieu Valbuena im heimischen Stadion zum alles klar machenden 2:0 zu verwerten. Valbuena hatte nur drei Minuten vorher das 1:0 selber erzielt.

Für Michael Frey war es das dritte Saisontor nach dem Transfer vom FC Zürich. Er hatte gegen Anderlecht auch schon beim 2:2 im Hinspiel getroffen. Fenerbahce festigte mit dem zweiten Sieg im vierten Spiel den 2. Platz in der Gruppe D der Europa League.

Resultate/Ranglisten

Gruppe G: Spartak Moskau - Glasgow Rangers 4:3 (2:3). Rapid Wien - Villarreal 0:0. - Rangliste: 1. Villarreal 4/6 (10:5). 2. Spartak Moskau 4/5 (7:8). 3. Glasgow Rangers 4/5 (8:7). 4. Rapid Wien 4/4 (3:8).

Gruppe H: Apollon Limassol - Eintracht Frankfurt 2:3 (0:1). Lazio Rom - Marseille 2:1 (1:0). - Rangliste: 1.* Eintracht Frankfurt 4/12 (11:4). 2.* Lazio Rom 4/9 (8:7). 3. Marseille 4/1 (5:9). 4. Apollon Limassol 4/1 (5:9).

Gruppe I: Malmö - Sarpsborg 1:1 (0:0). Genk - Besiktas Istanbul 1:1 (0:1). - Rangliste: 1. Genk 4/7 (8:6). 2. Sarpsborg 4/5 (6:6). 3. Malmö 4/5 (4:4). 4. Besiktas Istanbul 4/4 (6:8).

Gruppe J: FK Krasnodar - Standard Lüttich 2:1 (0:1). Akhisar Belediyespor - FC Sevilla 2:3 (0:2). - Rangliste: 1. FK Krasnodar 4/9 (6:4). 2. FC Sevilla 4/9 (15:5). 3. Standard Lüttich 4/6 (6:9). 4. Akhisar Belediyespor 4/0 (3:12).

Gruppe K: FC Astana - Jablonec 2:1 (1:1). Dynamo Kiew - Rennes 3:1 (1:0). - Rangliste: 1. FC Astana 4/8 (7:4). 2. Dynamo Kiew 4/8 (9:6). 3. Rennes 4/3 (4:8). 4. Jablonec 4/2 (5:7).

Gruppe L: BATE Borissow - Chelsea 0:1 (0:0). Videoton Szekesfehervar - PAOK Saloniki 1:0 (0:0). - Rangliste: 1.* Chelsea 4/12 (6:1). 2. Videoton Szekesfehervar 4/6 (3:3). 3. PAOK Saloniki 4/3 (4:5). 4. BATE Borissow 4/3 (4:8).

* = in den 1/16-Finals.