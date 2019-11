53-jähriger Skifahrer verletzt 5-Jährige bei Zusammenprall schwer

Ein 57-jähriger Skifahrer ist am Samstagvormittag auf der Piste am Hörnli in Arosa in ein fünfjähriges Mädchen geprallt. Das Kind erlitt dabei schwere Kopf- und Brostkurbverletzungen, der Mann wurde am Arm verletzt. Bei wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht.