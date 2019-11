42'517 Zuschauer kamen zu Roger Federers Exhibition Die dritte Exhibition zwischen Roger Federer und dem Deutschen Alexander Zverev mobilisiert in Mexiko-City 42'517 Zuschauer. Federer siegt 3:6, 6:4, 6:2.

Auch in Mexiko-City wurde Roger Federer frenetisch gefeiert (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ)

(sda)

In der «Plaza de Toros», der Stierkampfarena von Mexiko-City, brachen Federer und Zverev einen Zuschauerrekord. Die alte Bestmarke für eine Tennis-Exhibition hielten Kim Clijsters und Serena Williams, die vor neun Jahren in Brüssel 35'681 Zuschauer in ein Fussballstadion gelockt hatten.

«Ich werde diesen wunderbaren Abend nie vergessen», so Roger Federer auf Twitter.

In der Lateinamerika-Serie zwischen Federer und Zverev steht es 2:1 für den Schweizer. Das vierte und letzte Duell (bei einer Absage in Bogota wegen politischer Unruhen) wird in Quito/Ekuador gespielt.