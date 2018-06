22-jähriger Franzose für Wickys FC Basel Der FC Basel engagiert vom französischen Ligue-1-Verein Olympique Lyon den Offensivspieler Aldo Kalulu. Der 22-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Ende Juni 2021.

Basel-Trainer Raphael Wicky bekommt einen neuen Offensivspieler (Bild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)

(sda)

Kalalu debütierte bei Lyon vor drei Jahren in der 1. Mannschaft und wurde in drei Champions-League-Spielen eingesetzt. Danach folgten für den 1,69 m grossen Kalalu auf Leihbasis Engagements bei Stade Rennes und bei Sochaux in der Ligue 2, wobei ihm in der abgelaufenen Saison in 31 Einsätzen elf Treffer gelangen.