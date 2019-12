1. Lauf der Männer in Val d'Isère erst um 11.15 Uhr Der Start zum Weltcup-Slalom der Männer in Val d'Isère verzögert sich. Der erste Lauf soll um 11.15 Uhr beginnen.

Starker Wind zwingt die Organisatoren in Val d'Isère zu Umstellungen. KEYSTONE/AP/SHINICHIRO TANAKA

(sda)

Der zweite Durchgang ist neu auf 14.15 Uhr angesetzt. Gefahren werden soll vom Reservestart aus.

In den französischen Alpen war das Programm wegen der Wetterprognosen bereits am Mittwoch umgestellt worden. Ursprünglich war für den Samstag der Riesenslalom vorgesehen, der nun am Sonntag eingeplant ist.