Zwei Verletzte nach Frontalkollision in Flamatt im Kanton Freiburg

Bei einem Frontalzusammenstoss zweier Autos sind am Sonntagmorgen in Flamatt im Kanton Freiburg zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Beide wurden mit der Ambulanz ins Spital überführt, wie die Freiburger Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mitteilte.