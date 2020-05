Zwei Tote und zwei Verletzte nach Selbstunfall in Graubünden

Ein 21-jährige Autolenker und ein Mitfahrer sind in der Nacht auf Sonntag in Castiel im bündnerischen Schanfigg bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer auf dem Rücksitz verletzten sich schwer. Das Auto ging in Flammen auf.