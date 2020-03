Zwei Tessiner Gemeinden opponieren gegen Regierungsbeschluss Im Kanton Tessin wollen mindestens zwei Gemeinden ihre obligatorischen Schulen schliessen. Das Departement für Bildung, Kultur und Sport führt nun Gespräche mit den entsprechenden Gemeindepräsidenten. Das gestern verabschiedete Dekret sei bindend.

Zwei Tessiner Gemeinden wollen ihre Schule schliessen. KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari

(sda)

Die Weisung der Regierung ist klar: Alle weiterführenden Schulen bleiben bis zum 29. März geschlossen. In den obligatorischen Schulen jedoch wird der Unterricht weitergeführt - damit sollen in erster Linie Grosseltern geschützt werden, die im Falle einer Schulschliessung mit der Kinderbetreuung betraut würden.

Mindestens zwei Gemeinden wollen sich dieser Weisung widersetzen, wie die Direktion des Departements für Bildung, Kultur und Sport auf Anfrage von Keystone-SDA bestätigt. Es sind dies Cadenazzo und Monteceneri.

Im Normalfall liegt es in der Verantwortung der Gemeinden, den Zugang zu öffentlichen Plätzen und Gebäuden zu erlauben oder zu verbieten. Nicht so in diesem Moment: Das von der Tessiner Regierung verabschiedete Dekret - welches auch den Notstand definiert - steht über den kommunalen Befugnissen, wie die Bildungsdirektion sagt. «Die Gemeinden dürfen ihre Schulen nicht schliessen», sagt ein Mitarbeiter der Direktion. Man befinde sich mit den betreffenden Gemeindepräsidenten in Gesprächen.

Dem Vernehmen nach wollen auch weitere Gemeinden ihre Schulen schliessen.