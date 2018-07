Zwei Schwerverletzte bei militärischem Verkehrsunfall in Bern

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Militärfahrzeug sind am Montagmorgen in Linden BE mehrere Armeeangehörige verletzt worden, zwei davon schwer. Laut VBS kam das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab und überschlug sich.