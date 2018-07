Schweizer E-Banking-Daten: Zwei mutmassliche Cyberkriminelle in den Niederlanden verhaftet

Bei einer koordinierten Aktion zwischen Schweizer und niederländischen Strafverfolgungsbehörden sind am Dienstag in Rotterdam zwei mutmassliche Cyberkriminelle verhaftet worden. Sie sollen in der Schweiz E-Banking-Daten gestohlen haben.