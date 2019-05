Zwei Leichen in Genfer Wohnung - Mutmasslicher Täter in Haft

In einer Wohnung in Genf hat die Polizei am Freitag zwei Leichen gefunden. Die Genfer Polizei geht von einem Familiendrama aus, wie sie am Freitag mitteilte. Der mutmassliche Täter, ein Familienmitglied, konnte am Abend festgenommen werden.